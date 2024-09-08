Историк Салихов: «Татарстан — сердце великой России»

Татарстанский историк, директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов принял участие в телемарафоне «Всей семьей на выборы!». В эфире он поделился своим видением роли Татарстана в современной России и рассказал о важности сохранения семейных традиций.

По мнению Радика Салихова, Татарстан можно назвать образцом межнационального и межконфессионального согласия. Республика демонстрирует успехи в экономике, создает все условия для реализации потенциала каждого жителя, уделяет большое внимание развитию национальных культур и языков, в том числе татарского и русского.

Ученый убежден, что участие в выборах – это гражданский долг и проявление ответственности за будущее родного края. Сам Радик Салихов пришел на избирательный участок вместе с семьей, подчеркнув, что голосование может стать доброй семейной традицией. Не менее важно, по мнению историка, бережно хранить память о своих предках, изучать историю своей семьи и передавать ее следующим поколениям. Ведь история страны складывается из миллионов историй отдельных семей.

Радик Салихов рассказал о своих предках – представителях славной педагогической династии. Общий педагогический стаж семьи Салиховых насчитывает несколько веков. Одной из семейных реликвий, хранящихся в семье, является орден Ленина, которым была награждена бабушка Радика Салихова, много лет возглавлявшая школу в Мамадышском районе.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.