Иван Белоусов продолжит карьеру в УНИКСе

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Спорт
18 июня 2025  18:43
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС представил первого новичка в межсезонье-2025 – им стал 24-летний защитник Иван Белоусов. Контракт с игроком обороны будет действовать в формате «1+1». Последний год Белоусов выступал за МБА-МАИ: он провёл 42 встречи, набирая 5,3 очка, при 1,6 подборов и 1,5 передач за 16 минут игрового времени. Самым результативным матчем в карьере защитника в Единой лиге ВТБ стала игра против клуба «Пари Нижний Новгород» (84:76). Игрок обороны набрал 16 очков, реализовал два броска из-за дуги из трёх, сделал две результативные передачи при трёх подборах.

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