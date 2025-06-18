Иван Белоусов продолжит карьеру в УНИКСе

УНИКС представил первого новичка в межсезонье-2025 – им стал 24-летний защитник Иван Белоусов. Контракт с игроком обороны будет действовать в формате «1+1». Последний год Белоусов выступал за МБА-МАИ: он провёл 42 встречи, набирая 5,3 очка, при 1,6 подборов и 1,5 передач за 16 минут игрового времени. Самым результативным матчем в карьере защитника в Единой лиге ВТБ стала игра против клуба «Пари Нижний Новгород» (84:76). Игрок обороны набрал 16 очков, реализовал два броска из-за дуги из трёх, сделал две результативные передачи при трёх подборах.