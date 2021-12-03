IX национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» ONLINE

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11 декабря 2021 года в Казани состоится церемония вручения IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». (6+) Статуэткой «Алтын Йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады.

Национальная премия вручается только победителям телепроекта «Кайнар хит» и певцам, чьи песни нашли отклик в сердцах радиослушателей. Для лауреатов премия - это источник большого вдохновения и огромный стимул.

Радио «Болгар» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей, с надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.

Кому присуждают премию?

Победители IX национальной музыкальной премии будут награждены статуэткой «Золотая звезда». Среди них: Винера Ганиева, Ришат Тухватуллин, Зуфар Хайретдинов, Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров, Ильсия Бадретдинова, Ландыш Нигматзянова, Алсу и Азат Фазлыевы, Зинира и Ризат Рамазановы, Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Эльмира Калимуллина, Салават Миннеханов и Гузэлем, Ришат Фазлияхметов, Лейсан Махмутова, Гузель Идрисова, Мурат Гайсин, Гульнара Тимержанова, Винарис Илъегет, Азалия Зиннат, Раяз Фасихов, дуэт Фарида-Алсу, Азат Абитов, Гузелия, Гульшат Имамиева, Лилия Муллагалиева, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Ранис Габбазов, Анастасия Макарова, Роман Плеханов.

Помимо победителей проекта «Кайнар хит» статуэтку «Золотая звезда» вручат и исполнителям самых популярных песен, завоевавших сердца слушателей «Болгар радиосы». Особенностью музыкальной премии является и то, что каждый год награждаются не только сами певцы, но и авторы слов и музыки.

Какие номинации ожидаются в этом году?

В 2021 году на IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» ожидается более 30 номинаций. Как и в предыдущие годы, артистов ждут такие номинации, как «Народная любовь», «Семейный дуэт», «Неповторимый голос», «Самый креативный дуэт», «Бессмертный хит», «Семейный дуэт года» и др.

Ежегодно мы вручаем номинацию «Татар эстрадасы легендасы». Ранее этой номинации были удостоены такие легендарные певцы, как Хамдуна Тимергалиева, Рафаэль Ильясов, Масгут Имашев. Кому в этом году будет вручена данная номинация, станет известно 11 декабря.

Кто будет третьим ведущим музыкальной премии 2021 года?

Традиционно в этот день на сцене «Пирамиды» будут блистать незаменимые ведущие музыкальной премии Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин. Третьей ведущей станет уже полюбившаяся многим за короткое время ведущая утреннего шоу «Иртәнге чәй», а также передачи на ТНВ «Кайнар хит» Эльвира Вильдан.

Особенности нового формата

В этом году, как и в прошлом, вручение национальной премии проходит в ОНЛАЙН-формате. Для «Болгар радиосы» проведение ОНЛАЙН-церемонии не первый опыт. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации церемонию можно было наблюдать в прямой трансляции. По статистическим данным, в 2020 году концерт посмотрели более 600000 человек, а во время самой церемонии разыграли iPhone.

В этом году вручение IX национальной музыкальной премии также не ограничится награждением победителей хит-парада «Кайнар хит» и популярных артистов. Традиция 2020 года не нарушится - снова будет проведен розыгрыш.

Какие сюрпризы ожидают зрителей?

С середины ноября в рамках национальной премии проходит конкурс среди наших теле/радиослушателей. Будет разыгран IPHONE 12.

До 11 декабря наши радиослушатели должны прислать СМС на номер 5522 со словом МИЛЛИ.

Победитель будет определен случайным образом во время прямой трансляции IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». В это время участникам конкурса важно быть на связи и смотреть прямую трансляцию. Ведущие позвонят по одному из случайно выбранных номеров и зададут легкий вопрос, касающийся музыкальной премии.

Также в Instagram-аккаунте @bolgarradiosi появилась специальная ar-маска музыкальной премии. Подписчики могут использовать маску в сториз, спеть песню с появившимся словом и выиграть подарок. Условия конкурса - в Instagram «Болгар радиосы» @bolgarradiosi.

Церемония вручения IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 11 декабря в 18.00 на телеканалах «Татарстан - Новый век», «ТНВ - Планета» на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы». (6+)

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