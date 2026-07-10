Из-за дождей уровень Куйбышевского водохранилища превысил норму – сброс воды увеличат

Проливные дожди в начале июля привели к подъёму уровня Куйбышевского водохранилища выше нормативных отметок. По данным на 9 июля, в районе Казани он составил 53,19 метра по Балтийской системе высот, при норме 53,0 метра. В верхнем бьефе гидроузла показатель достиг 53,25 метра. Как сообщили в Минэкологии РТ, это уже вызывает подмыв берегов и разрушение прибрежных дорог – местные жители направляют жалобы в ведомство.

На заседании Межведомственной рабочей группы при Росводресурсах министр экологии Татарстана Азат Зиганшин предложил не допустить дальнейшего роста уровня выше 53,3 метра. В ответ федеральное агентство предварительно согласовало корректировку режима работы водохранилища. С 9 по 20 июля сбросные расходы через гидроузлы планируют увеличить с 6000 ± 300 до 8500 ± 500 кубометров в секунду. Ожидается, что это позволит снизить уровень воды и предотвратить дальнейшие разрушения. Окончательные режимы работы на период до 10 августа будут опубликованы на сайте Росводресурсов.