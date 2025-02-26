Изменения в Трудовом кодексе России с 1 марта: что нужно знать татарстанцам

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Трудовом кодексе России, которые затронут работу в выходные и праздничные дни, а также введут новые правила для наставничества. Об этом рассказала Лариса Кириллова, заместитель декана Юридического факультета Казанского федерального университета.

Основные изменения

1. Работа в выходные и праздничные дни:

- Компенсация: Повышенная оплата или дополнительный выходной день.

- Срок использования отгула: Отгул действителен в течение года с момента работы в выходной или праздничный день.

- Присоединение к отпуску: Отгул можно добавить к ежегодному отпуску.

- При увольнении: Если отгул не использован, работодатель обязан выплатить разницу между повышенной и обычной оплатой.

2. Наставничество:

- Согласие работника: Наставничество поручается только с согласия сотрудника.

- Оформление: Условия наставничества (содержание, сроки, форма) указываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

- Оплата: Размер выплат определяется трудовым договором или соглашением в соответствии с системой оплаты труда работодателя.

- Отказ от наставничества:

- Наставник может досрочно отказаться от выполнения обязанностей.

- Работодатель может отменить поручение, предупредив сотрудника не менее чем за три рабочих дня.

Лариса Кириллова отметила:

- «Изменения в Трудовом кодексе направлены на уточнение прав и обязанностей работников и работодателей. Это особенно важно в вопросах компенсации за работу в выходные дни и регулирования наставничества».

Новые правила в Трудовом кодексе упрощают понимание прав работников и работодателей, особенно в вопросах компенсации за работу в нерабочие дни и наставничества. Эти изменения помогут сделать трудовые отношения более прозрачными и справедливыми.