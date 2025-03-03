К 8 марта в Москве ожидается потепление до +10 градусов

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Россия/Мир
3 марта 2025  12:07

Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в Москве к началу марта. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в конце этой недели и в первые дни марта в столичный регион придёт потепление. Температура воздуха поднимется выше нуля, а к 8 марта может достигнуть +10 °С.

Однако, как отметил Шувалов в интервью RT, это потепление не означает наступление метеорологической весны. Синоптик не исключил, что во второй половине марта возможен возврат холодов. Таким образом, жителям Москвы стоит быть готовыми к переменчивой погоде в начале весны.

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