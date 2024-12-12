Кафе в Казани закрыто на месяц из-за нарушений санитарии

Кафе, расположенное по адресу улица Декабристов, 8 в Казани, временно приостановило свою работу на срок в 30 дней. Такое решение было принято судом на основании материалов, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, которое выявило серьезные нарушения санитарных норм в заведении.



Проверка была инициирована после сообщения о случае острого кишечного заболевания, который, как предполагается, мог быть связан с продукцией кафе. В ходе инспекции были обнаружены многочисленные нарушения: неудовлетворительное состояние санитарно-гигиенических условий, недостаточная уборка, отсутствие дезинфекции посуды, нехватка необходимого оборудования и инвентаря, а также отсутствие бактерицидного оборудования. Кроме того, были выявлены нарушения личной гигиены со стороны персонала — отсутствовали умывальники и туалет, работники не имели медицинских книжек, а меры по борьбе с грызунами не соблюдались.



В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, были составлены протоколы об административных правонарушениях.