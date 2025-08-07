Как пройдет «День коня» в Новом Кырлае

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов, первый заместитель руководителя исполкома Арского района Ренат Гатиятов, зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина, а также исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

История фестиваля началась в 2014 году с региональных конных пробегов, а уже в 2015-м мероприятие переросло в масштабный праздник.

- В тот год мы посвятили скачки 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и с тех пор фестиваль только набирает обороты, - отметил Гелюс Баязитов. - Сегодня «День коня» включает не только спортивные состязания, но и яркую культурную программу, делая его одним из ключевых событий лета в Татарстане.

Главными событиями фестиваля станут дистанционные конные пробеги на 40, 80, 100, 120 и 160 километров.

- Участники приезжают из Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, - подчеркнул Гелюс Баязитов. - Судейство проводят специалисты международной категории.

Светлана Каппушева добавила, что в этом году пробеги получили статус чемпионата и первенства Татарстана.

- Соревнования начнутся в 4.30 утра, а позже пройдут скачки для лошадей татарской, чистокровной и местных пород, - уточнила она. - Отдельным зрелищем станет борьба на лошадях (аударыспак) в трех весовых категориях с призовым фондом.

Праздник - это не только спорт, но и погружение в национальные традиции. Гости увидят конкурсы «Самая образцовая повозка», «Самый быстрый возчик» и «Сельский снайпер», где участники бросают подковы в мишени.

Для детей организуют игры, а для любителей кухни - состязания по скоростному поеданию выпечки шпичак и питью кумыса.

Ренат Гатиятов анонсировал концерт с участием певца Анвара Нургалиева и фольклорных коллективов. Завершится фестиваль праздничным салютом.

Анастасия Софьина отметила, что «День коня» стал драйвером развития туризма в Арском районе.

- Гости не только приезжают на фестиваль, но и посещают другие достопримечательности, такие как парк «Лес чудес» с героями татарских сказок, - рассказала она. - Новые объекты, например, глэмпинг «Татарские холмы», уже принимают туристов из Москвы, Самары и других городов.

Фестиваль объединяет традиции, спорт и туризм, демонстрируя глубокую связь татарского народа с лошадьми. Как отметили организаторы, главная цель - сохранить это наследие предков для будущих поколений.

- Это праздник, который показывает нашу историю, силу духа и любовь к лошадям, - резюмировала Светлана Каппушева.