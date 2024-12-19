Как украсить елку в Казани: тренды 2025 для новогоднего декора

В Казани стартовали елочные базары, где жители могут выбрать новогоднюю красавицу на 20 различных точках. Тем не менее, покупка елки — это только начало, ведь ее также необходимо эффектно украсить. По словам дизайнеров, в этом сезоне особенно актуальными стали банты. О том, какие еще модные тенденции в оформлении новогоднего дерева существуют, рассказала Инна Данилова корреспонденту ГТРК «Татарстан».

Ася Тихонова уверена, что без зеленой елки Новый год потеряет свою атмосферу. За две недели до праздника она уже обходит елочные базары, тщательно подбирая украшения для своей елки, которые уже ждут своего часа.

«Старые бумажные игрушки, еще наполненные ватой, — это воспоминания из детства. Они согревают душу, — делится Ася Тихонова. — А натуральная елка является источником приятного запаха и праздничного настроения».

По словам продавцов, чтобы сохранить ощущение праздника подольше, новогоднюю красавицу стоит поставить в ведро с водой и песком. Цены на елки варьируются: метровая модель стоит полторы тысячи рублей, полутораметровая — две, а двухметровая — три тысячи. Сосны и пихты, которые сейчас особенно популярны, стоят дороже.

На елочных рынках представлен огромный выбор: от классических елей до пихт и сосен, как в обычном, так и в виде лампочек с шишками. Некоторые жители Казани предпочитают искусственные елки. Например, Николай, продавец, отмечает: «Я на Новый год ставлю искусственную елку, так как мне жалко живые деревья».

Многие казанцы согласны с ним, подчеркивая, что несмотря на красоту настоящих елок, они выбирают искусственные лесные красавицы.

Однако дизайнер Людмила Листовская рекомендует подходить к оформлению с креативом. Она предлагает оригинальные идеи, например, сделать елку из люстры, украсив ее яркими шарами.

«Банты и игрушки, перемежающиеся со снежинками, создают неповторимую атмосферу. Если ваш интерьер выполнен в минималистичном стиле, яркая елка станет отличным акцентом. Днем она может сливаться с окружающим, а вечером, когда загорятся огоньки, будет ослепительно яркой», — предлагает Людмила Листовская, старший преподаватель кафедры дизайна КГАСУ.

Варианты украшения действительно разнообразны, и времени, чтобы выбрать свой идеальный стиль, еще вполне достаточно.