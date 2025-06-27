Какие парки и дворы благоустроят в 2026 году? В РТ подвели итоги голосования

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Республика
27 июня 2025  11:33

В Татарстане завершилось всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. В течение двух месяцев жители республики определяли, какие парки, скверы и дворовые территории будут обновлены в 2026 году.

География голосования
В республиканском опросе приняли участие 416 357 человек. Наибольшую активность проявили жители Казани (130 057 голосов), Набережных Челнов (56 113) и Нижнекамска (28 905). Среди сельских районов лидерами стали Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский и Муслюмовский районы.

Победители голосования

  • В Казани большинство голосов (13 840) получил сквер «Тебриз» в Московском районе, где планируется восстановить неработающий десятилетиями фонтан
  • В Набережных Челнах жители выбрали для благоустройства набережную им. Фикрята Табеева (12 457 голосов)
  • В Нижнекамске продолжат преображение парка «Семья»

В крупных городах жители чаще голосовали за парки и набережные, тогда как в районах предпочтение отдавали центральным улицам и общественным пространствам. Например, в Новошешминске благоустроят улицу Ленина, в Алексеевском — центральный квартал.

Среди 812 дворов, участвовавших в голосовании, 200 получили приоритет на благоустройство в 2026 году. В Набережных Челнах рекордную активность показали жители поселка ГЭС — за свой двор проголосовали 95% жителей. В Зеленодольске в программу включены дворы на улице Энгельса в историческом квартале «Полукамушки».

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Татарстане подобные опросы проводятся уже восьмой год подряд, позволяя жителям напрямую влиять на развитие городской среды.

Полные списки объектов-победителей доступны на сайтах park.tatar и dvor.tatar.

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Какие парки и дворы благоустроят в 2026 году? В РТ подвели итоги голосования