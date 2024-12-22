Какой сегодня праздник: 22 декабря

22 декабря знаменателен множеством праздников и важных событий, которые отмечаются как в России, так и за ее пределами. Сегодня весь мир празднует День энергетика, а в нашей стране одновременно с этим профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда и хоккеистов.

День энергетика, который отмечается во многих странах СНГ, связан с профессией, обеспечивающей нас светом и теплом. Праздник был установлен в 1966 году и совпадает с самым коротким днем в году. Интересный факт: если бы все аккумуляторы на Земле объединили свои силы, они смогли бы обеспечить мировую потребность в энергии всего на 10 минут!

Кроме того, две десятилетия назад российский археолог Константин Шлямов инициировал Международный день бардовской песни. В этот день барды всего мира собираются в одно время, чтобы исполнить «Молитву» Булата Окуджавы, хотя многие из них о празднике, к сожалению, даже не знают.

Важной вехой в истории нашего государства стало учреждение Пенсионного фонда России 22 декабря 1990 года. Интересно, что первый указ о пенсиях в России был издан Петром I, который обеспечил их только для офицеров с целью защитить честь мундира. В то же время в Китае пенсии по старости по-прежнему выплачиваются только военным и госслужащим.

Сегодня также отмечается День гидрометеорологической службы ВС РФ и 77 лет со дня начала первого хоккейного чемпионата страны, который прошел в Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге и Архангельске.

Учитывая знаменательные события, нельзя не упомянуть о рождении первой почтовой марки России в 1857 году. Она стоила 10 копеек, а тираж составил три миллиона экземпляров. Интересно, что сегодня такая марка может стоить до 20 тысяч долларов.

В этот день также произошло уникальное событие: в 1938 году у берегов Южной Африки была выловлена латимерия, которая считается самой древней рыбой на Земле. Учёные долгое время считали её вымершей. А в 1989 году вновь открылись Берлинские Бранденбургские ворота – символ объединения Германии после долгих лет разделения.

Сегодня день рождения у известных людей, таких как итальянский композитор Джакомо Пуччини, советский писатель Эдуард Успенский, автор Чебурашки, и французская певица, актриса и модель Ванесса Паради, которая также удостоена Ордена искусств и литературы.