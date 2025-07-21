КАМАЗ станет ключевым поставщиком спецтехники для ВСМ Москва–Санкт-Петербург

Автогигант ПАО «КАМАЗ» заключил масштабный контракт с инфраструктурным холдингом «Нацпроектстрой» на поставку более 400 единиц специализированной техники для строительства первой в России высокоскоростной магистрали между двумя столицами. Сумма сделки превышает 3,7 млрд рублей.

В рамках соглашения до конца 2025 года строители получат 149 самосвалов, свыше 50 бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы. Как отметил генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин, особые требования к технике обусловлены сложными природно-климатическими условиями на трассе будущей магистрали.

«Наш многолетний опыт в разработке и производстве спецтехники позволяет гарантировать надежность оборудования для этого стратегического проекта», – подчеркнул генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. По его словам, сотрудничество ведущих российских компаний создает необходимые условия для своевременного завершения строительства.

Проект ВСМ-1 Москва–Санкт-Петербург считается одним из наиболее сложных инфраструктурных вызовов современной России. Для его реализации планируется задействовать около 40 тысяч специалистов. Строители столкнутся с необходимостью преодоления разнообразных ландшафтов и климатических зон, что требует особого подхода к техническому оснащению.

Поставки камазовской техники начнутся в ближайшее время и будут осуществляться поэтапно до конца текущего года.