Капремонт в Татарстане выполнен почти наполовину

К началу июля программа капитального ремонта жилого фонда в республике исполнена на 45% от годового плана. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

На сегодня работы ведутся в 485 домах из запланированных 813, полностью завершены – в 74. Программа охватывает 41 муниципалитет. Кроме того, в 56 домах шести городов и районов предстоит заменить 124 лифта.

На текущей неделе объявлены торги на определение подрядчиков для ещё 120 объектов по всей республике.