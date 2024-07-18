Карусели с риском для жизни: кататься нельзя отказаться

Несчастные случаи

К сожалению, оборотной стороной посещения парков аттракционов всегда является риск: от получения возможных травм в виде переломов до летальных исходов. Вроде бы безобидное катание в любую секунду может обернуться трагедией. Такие истории появляются в новостях СМИ нередко, особенно в летний сезон.

В апреле 2022 года в Омске в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы во время катания на аттракционе «Вихрь» с него вылетела женщина. Причина - у сидения не выдержало крепление. Посетительница вылетела за ограждение и упала на асфальт. После сильного удара она, к счастью, осталась жива, однако получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ради справедливости стоит отметить, что на видеозаписях с камер наблюдения видно, что во время движения аттракциона женщина активно махала руками, вытягивалась всем телом. Но должен ли аттракцион от этого ломаться?

В августе того же 2022 года в Орле при падении с аттракциона «Орбита» в городском парке погибла 17-летняя девушка. Она вылетела с кресла карусели и упала на асфальт. У нее диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и тупую травму живота. В больнице медики пытались спасти ее жизнь, но не смогли. Трагедия вызвала широкий резонанс в городе и массу негодования жителей. Пользователи соцсетей в комментариях отмечали, что карусели, как и сама территория парка, давно уже требуют обновления. «Когда тут гуляешь, как будто переносишься в 90-е», - отметил один из пользователей.

В сентябре прошлого года в парке Победы Ставрополя шесть человек, в том числе семилетний ребенок, застряли на остановившемся аттракционе на 35-метровой высоте. Сотрудникам МЧС пришлось провести аварийно-спасательные работы по спуску людей.

Подобные инциденты случаются достаточно часто. В сентябре 2022 года в центре Анапы в одном из парков развлечений 20 человек почти час провисели на высоте на сломанном экстремальном аттракционе.

В мае этого года в парке культуры и отдыха Ейска трое детей вылетели со своих мест во время катания на аттракционе «Лавица». Принцип работы карусели заключается в вертикальном вращении сидений по окружности. На видеозаписях, разлетевшихся по соцсетям, видно, как через несколько секунд после начала движения механизма детей бросает в разные стороны. Двух девочек и мальчика подбросило в воздух, а затем ударило железным фиксатором. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, сотрудник парка, отвечающий за посадку и безопасное нахождение пассажиров на аттракционе, не зафиксировал как следует удерживающее устройство. По этой причине во время катания у карусели отошло переднее защитное крепление, за которое держались ребята, то есть страховочный механизм открылся. В результате один из несовершеннолетних получил перелом ребра, остальные - многочисленные травмы и ушибы.

Происшествия заставляют задуматься, насколько безопасны все эти парки аттракционов и стоит ли удовольствие такого риска.

Безопасны ли казанские аттракционы?

Хоть в Казани и снесли парк аттракционов «Кырлай», однако на каруселях можно покататься около одного из торговых центров города. Здесь развернулся передвижной комплекс. Кроме того, множество аттракционов работают в одном из семейных парков на площадке ипподрома. Однако насколько они безопасны? Проверяют ли вообще их техническое состояние? С этими вопросами «КВ» обратились в Гостехнадзор Татарстана, где нам оперативно предоставили информацию.

Оказалось, что в этом и прошлом году Управлением по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан согласно постановлению Правительства РФ №336 от 10 марта 2022 года плановые проверки не проводились. А внеплановые проверки можно устроить по согласованию с прокуратурой и только в определенных ситуациях: например, если произошел несчастный случай или есть угроза жизни людей. Это правило действует до конца 2024 года.

- В отсутствие плановых проверок органы Гостехнадзора Республики Татарстан проводят профилактические визиты, консультации и при наличии фактов несоблюдения требований безопасности выносят предостережения, - отметил начальник Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Альберт Бурганов. - Владельцы не могут запустить в эксплуатацию аттракцион, пока он не пройдет государственную регистрацию в органе Гостехнадзора Республики Татарстан. Прежде чем разрешить эксплуатацию, аттракцион осматривают, оценивая по 16 пунктам, проверяют документы и проводят пробный запуск в соответствии с постановлением Правительства РФ №1939 от 30 декабря 2019 года. Такую же процедуру проходят передвижные аттракционы, которые временно регистрируются по месту установки. Все аттракционы ежегодно проходят техническое освидетельствование на безопасность у аккредитованных организаций. Государственный регистрационный номер и информационная табличка о прохождении технического освидетельствования должны быть размещены перед входом на аттракцион.

Альберт Шамильевич рассказал «КВ», что органами Гостехнадзора Республики Татарстан с начала этого года были проведены девять профилактических визитов. Нарушения в эксплуатации аттракционов, которые могли бы явиться основанием для внеплановых проверок, не обнаружены.

- Посещая аттракцион, стоит обратить внимание на то, есть ли у него государственный регистрационный знак, - отмечает Альберт Бурганов. - Это является подтверждением его проверки инспекторами Гостехнадзора, оценки технического состояния и безопасности. На знаке должен быть указан код региона, четырехзначный номер аттракциона и QR-код. Также важно подобрать аттракцион не только исправный, но и подходящий для ребенка. Основным ограничением является возраст. Но в то же время следует ориентироваться на рост и вес. Если ребенок проходит по возрасту, но не по весу и росту, то лучше воздержаться от катания. Кроме того, в описании часто указываются заболевания, при наличии которых стоит отказаться от посещения аттракциона. Самыми частыми среди них являются болезни позвоночника и повышенное давление.

Каждый родитель лучше других знает своего ребенка. И если ему тяжело даются карусели с быстрым кружением или он боится высоты, то это тоже стоит учитывать при выборе аттракциона. Следите за своим ребенком во время движения каруселей. Если он испугался, заплакал, попросите остановить аттракцион. Также советуем посетителям парков развлечений всегда проверять наличие информационной таблички с датой последней проверки аттракциона и его государственным регистрационным знаком. Но важно оценивать и свое состояние, готовность к использованию выбранных аттракционов. Необходимо оставаться трезвыми и бдительными даже во время развлечений. Особенно важно следить за детьми, чтобы избежать серьезных происшествий. Наконец, обнаружив нарушения в эксплуатации аттракционов, стоит обратиться в территориальный орган Гостехнадзора Республики Татарстан по телефону или на почту, указанную на сайте.

Что думают медики

Ильназ Сабиров, и.о. заведующего круглосуточным травматологическим пунктом ГАУЗ «ГКБ №12»:

- Травмы, полученные на экстремальных аттракционах, бывают совершенно разные: от переломов верхних и нижних конечностей до травм головы и позвоночника, что может быть смертельно опасным. Даже если аттракцион выглядит довольно безопасным, как, например, надувная «таблетка», на которой так любят кататься на море и взрослые, и дети, то резкие рывки, вращения, неожиданные падения в воду могут травмировать шею и позвоночник. Это может быть особенно опасно для юного несформировавшегося организма.

Альберт Галявич, главный кардиолог ПФО, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ, академик Академии наук Республики Татарстан:

- Экстремальные аттракционы опасны для лиц пожилого возраста, а также имеющих высокое артериальное давление, нарушение ритма сердца, ишемические болезни сердца. Они противопоказаны таким лицам. В целом подобные аттракционы опасны, так как могут вызвать перепады давления даже у здоровых людей. Выброс избыточного адреналина в кровь может привести также к нарушению ритма сердца со всеми вытекающими последствиями.