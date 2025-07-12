Касра Тахери проведёт сезон 2025/26 в аренде

Полузащитник Касра Тахери отправлен в аренду в иранский «Пайкан Годс», сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон, до 30 июня 2026 года. Тахери присоединился к «Рубину» в феврале 2024 года и провёл за клуб всего шесть матчей: две игры в Кубке России и четыре матча в РПЛ. При этом 18-летний игрок вызывался в молодёжную сборную Ирана.

«Пайкан Годс» по итогам сезона 2024/25 вернулся в Про-лигу, откуда вылетел годом ранее. Наивысшим достижением команды в элите остаётся пятое место в сезоне 2002/03.

