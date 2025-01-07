Казань активно участвует в новогодней диспансеризации: более 2700 человек обследовались

В первые дни новогодних каникул, начиная с 4 января, более 2700 жителей Казани воспользовались возможностью пройти диспансеризацию. Уже за первые два дня обследование прошли 2698 человек.

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Казанцы могут бесплатно пройти обследование в поликлиниках по месту жительства, чтобы своевременно выявить распространённые заболевания и принять меры для их профилактики.

Для удобства жителей в трёх районах города организованы мобильные медицинские комплексы:

на территории гимназии №5 (ул. Гудованцева, 26);

на территории школы №113 (ул. Адоратского, 36а);

на территории Центра бокса (ул. Файзи, 2а).

Приём населения в этих пунктах продлится до 8 января с 9:00 до 18:00. По данным Минздрава Татарстана, выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Власти призывают жителей воспользоваться возможностью проверить своё здоровье и начать новый год с заботы о себе.