Казань активно участвует в новогодней диспансеризации: более 2700 человек обследовались

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Республика
7 января 2025  10:27

В первые дни новогодних каникул, начиная с 4 января, более 2700 жителей Казани воспользовались возможностью пройти диспансеризацию. Уже за первые два дня обследование прошли 2698 человек.  

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Казанцы могут бесплатно пройти обследование в поликлиниках по месту жительства, чтобы своевременно выявить распространённые заболевания и принять меры для их профилактики.  

Для удобства жителей в трёх районах города организованы мобильные медицинские комплексы:  

на территории гимназии №5 (ул. Гудованцева, 26);  

на территории школы №113 (ул. Адоратского, 36а);  

на территории Центра бокса (ул. Файзи, 2а).  

Приём населения в этих пунктах продлится до 8 января с 9:00 до 18:00. По данным Минздрава Татарстана, выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.  

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Власти призывают жителей воспользоваться возможностью проверить своё здоровье и начать новый год с заботы о себе.

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Казань активно участвует в новогодней диспансеризации: более 2700 человек обследовались
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