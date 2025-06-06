Казань готовится к лету: более половины цветочного оформления уже завершено

Столица Татарстана активно преображается к летнему сезону – специалисты уже выполнили свыше 50% запланированных работ по цветочному оформлению города. В этом году зеленый наряд Казани стал особенно ярким благодаря новым решениям ландшафтных дизайнеров.

Впервые в истории города цветами украсили Батуринский мост, где установили кашпо с роскошными петуниями сорта Сурфиния в нежных розовых, голубых и белых тонах. Всего в этом сезоне планируется оформить цветами около 6 тысяч квадратных метров городского пространства.

Особое внимание уделено главным транспортным артериям – вдоль 22 ключевых магистралей, включая Кремлевскую улицу и Оренбургский тракт, уже разместили более 1 тысячи подвесных кашпо с 14 тысячами ампельных петуний. В ближайшие недели цветочные композиции появятся на мостах протоки Булак.

Архитекторы «Горводзеленхоза» тщательно подошли к созданию летнего облика города. С января специалисты выращивали рассаду в теплицах предприятия, чтобы к лету город украсили пышные бегонии, изящные сальвии, яркие бархатцы и другие популярные однолетники.

Особый акцент в этом году сделан на объемные цветочные инсталляции. Жителей и гостей города ждут 63 оригинальные композиции, среди которых – футбольная атрибутика, сказочные персонажи и стилизованные фигуры животных.

Специалисты отмечают, что все растения подобраны с учетом их устойчивости к городским условиям. В течение всего сезона за цветочными посадками будет осуществляться тщательный уход, включающий полив, подкормку и прополку.