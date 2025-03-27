Казань готовится к празднованию Ураза-байрама: изменения в транспорте и прямые трансляции

30 марта, по завершении священного месяца Рамадан, мусульмане Казани отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Торжественные мероприятия начнутся в мечетях города уже в 6:30 утра с чтения аятов Священного Корана.

Накануне праздника на аппаратном совещании были озвучены особенности его проведения в этом году. «От всей души поздравляю всех мусульман с наступающим Ураза-байрамом! Пусть Всевышний примет ваш пост, молитвы и благие дела. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье», — обратился к горожанам мэр Казани Ильсур Метшин.

Изменения в работе транспорта

Для удобства верующих в день праздника будет скорректирован график движения общественного транспорта, проходящего вблизи мечетей.

Начало работы транспорта — с 5:00 утра.

Изменения затронут маршруты: Автобусы: №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91. Троллейбусы: №1, 2, 12. Трамваи: №5 и 5а.



Прямая трансляция праздничной проповеди

Праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Обеспечение безопасности и праздничные мероприятия

По словам Ильгиза Сарманова, руководителя отдела по взаимодействию с общественными организациями, все оперативные службы города готовы обеспечить порядок и безопасность верующих во время праздничных мероприятий.

В 13:00 в Казани стартует традиционный «Рамазан-фест», посвященный Ураза-байраму. Основные площадки праздника развернутся: