Казань и китайский город Циндао стали городами-побратимами

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Россия/Мир
21 июня 2024  13:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Церемония подписания состоялась в Ратуше Казани в рамках Международного форума городов стран БРИКС+, пишет казанская мэрия. Заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова подчеркнула, что такие соглашения открывают новые перспективы для развития городов и укрепляют основу для сотрудничества.

«Соглашения, которые сегодня подпишутся, – начало нашего большого пути, плодотворного и взаимовыгодного партнерства», – отметила она.

Фото: мэрия Казани

В рамках форума также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Всероссийской ассоциацией развития местного управления и Южноафриканской ассоциацией местного самоуправления, Елабужским муниципальным районом и акиматом Кызылординской области Казахстана, а также городами Ессентуки и Триссур.

В работе форума принимают участие представители городов и ассоциаций местных властей из разных стран. В ходе форума пройдет дискуссионная сессия, модератором которой выступит Маргарита Симоньян, а также будут проведены двусторонние рабочие встречи, сессия «Города будущего: новые измерения», выставка детских рисунков и другие мероприятия.

Для гостей форума подготовлена культурная программа, которая познакомит их с национальными традициями народов, представители которых проживают в Казани. Одним из ярких событий станет празднование Сабантуя 23 июня.

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