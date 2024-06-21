Стала известна программа Сабантуев в посёлках Дербышки и Мирный

23 июня в Казани состоится традиционный татарский народный праздник Сабантуй, который пройдет на нескольких площадках: в лесопарке «Лебяжье», в березовой роще поселка Дербышки, в поселке Мирный и на казанском ипподроме.

Праздничные мероприятия начнутся уже завтра, 21 июня, на ипподроме, где пройдут традиционные скачки с призовым фондом в 7,7 млн рублей.

Гостей Сабантуя ожидают выступления звезд татарской эстрады, фольклорных ансамблей, творческих коллективов, мастер-классы, дегустации национальных блюд и напитков, ярмарки с товарами народных промыслов, а также спортивные состязания, в том числе турнир по национальной борьбе корэш.

В лесопарке «Лебяжье» праздник начнется с 09:00. На шести подворьях районов республики гости смогут познакомиться с древними обрядами и традициями татарского народа, принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам.

В березовой роще поселка Дербышки праздник начнется с 10:00. Здесь гостей ждет масштабная концертная программа с участием более 300 артистов, 20 тематических площадок и турнир по национальной борьбе корэш.

Подробная информация о программе и расписании мероприятий доступна на официальных сайтах мэрии Казани и организаторов праздника.

В этом году праздник Сабантуя в Казани обещает быть особенно ярким и насыщенным. В Дербышках откроются новые тематические площадки, включая Молодежный Сабантуй, где впервые выберут Красу Сабантуя — 2024, а также Семейный Сабантуй, посвященный традициям народов Поволжья.

Гостей праздника ожидают татарские подворья, организованные Балтасинским и Сабинским районами, где можно будет попробовать блюда национальной кухни, посетить ремесленные мастерские, мини-зоопарк и сделать фото на красочных фотозонах. Для детей будет работать детский майдан с аниматорами, играми и мастер-классами.

Кроме того, на Сабантуе в Дербышках будут представлены тематические зоны «Город мастеров», «Банные традиции», «Новое поколение», «Лазертаг», «Водный Сабантуй».

Добраться до площадок праздника можно будет на дополнительных автобусах и электричках.