Казань инвестирует свыше 500 млн рублей на борьбу с гололедом

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Город
10 января 2025  17:11

Казань запланировала выделить свыше 523 миллионов рублей на борьбу с гололедом в 2025 году. Эта информация появилась на портале госзакупок, где опубликованы данные о предстоящих тендерах.

В процессе обработки дорог будут применяться два вида реагентов, каждый из которых обойдется примерно в 29 000 рублей за тонну: это инновационный многокомпонентный и универсальный твердый реагент.

Сумма первого контракта составит 400 миллионов рублей, в то время как второй контракт будет на 123,5 миллиона рублей. Закупленные вещества будут распределены между комитетом по внешнему благоустройству и местными администрациями всех районов Казани.

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