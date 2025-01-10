Казань инвестирует свыше 500 млн рублей на борьбу с гололедом

Казань запланировала выделить свыше 523 миллионов рублей на борьбу с гололедом в 2025 году. Эта информация появилась на портале госзакупок, где опубликованы данные о предстоящих тендерах.

В процессе обработки дорог будут применяться два вида реагентов, каждый из которых обойдется примерно в 29 000 рублей за тонну: это инновационный многокомпонентный и универсальный твердый реагент.

Сумма первого контракта составит 400 миллионов рублей, в то время как второй контракт будет на 123,5 миллиона рублей. Закупленные вещества будут распределены между комитетом по внешнему благоустройству и местными администрациями всех районов Казани.