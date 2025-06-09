Казань ищет нового руководителя для зооботсада с перспективой реконструкции

На очередном заседании «делового понедельника» мэр Казани Ильсур Метшин объявил о старте открытого конкурса на должность директора Казанского зооботанического сада. Прием заявок от претендентов продлится до 18 сентября текущего года.

Особенностью данного кадрового отбора станет его всероссийский масштаб. «Мы сознательно не ограничиваем круг участников региональными рамками и приглашаем профессионалов со всей страны», – подчеркнул градоначальник. Для привлечения высококвалифицированных специалистов предусмотрена программа поддержки, включающая предоставление служебного жилья по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Одновременно с кадровыми изменениями зооботсад ждет масштабная трансформация. Как сообщил Метшин, по решению руководства республики учреждение ожидает поэтапная комплексная реконструкция. Проект предусматривает модернизацию как основной территории, так и исторической части зоопарка с сохранением его уникального архитектурного наследия.

Новому руководителю предстоит возглавить процесс преобразований, совмещая задачи создания современных условий для животных и растений с повышением комфорта для посетителей. Особое внимание будет уделено развитию научно-просветительской функции учреждения и внедрению передовых технологий содержания животных.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и условиях конкурса опубликована на официальном портале городской администрации kzn.ru.