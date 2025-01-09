Казань на 302 месте в мировом рейтинге дорогих городов в 2025 году

Казань оказалась на 302-й позиции в глобальном рейтинге стоимости жизни за 2025 год, согласно данным международного портала Numbeo. Исследование охватило 327 городов мира, включая 11 российских.

Аналитики оценивали ключевые показатели: стоимость жизни, аренду жилья, цены на продукты питания, рестораны и местную покупательскую способность. Лидерами рейтинга стали швейцарские города Лозанна, Цюрих и Женева. В десятку также вошли Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берн, Рейкьявик, Гонолулу и Бостон.

Среди российских городов Москва заняла 250-е место, Санкт-Петербург — 285-е. Казань расположилась ниже Екатеринбурга (298-е место) и Нижнего Новгорода (300-е). В список также вошли Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа, Ростов-на-Дону и Пермь.

Ранее Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по стоимости нового жилья, что подчеркивает ее растущую экономическую значимость.

Этот рейтинг позволяет оценить, как Казань выглядит на фоне других городов мира по уровню затрат на жизнь, что особенно важно для туристов и потенциальных инвесторов.