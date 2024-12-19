Казань один из лучших городов Европы - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал Казань как один из лучших городов Европы. Это заявление он сделал во время совместной прямой линии и пресс-конференции.

"Казань проделала впечатляющий путь в своём развитии. Без преувеличений скажу, что она является одним из самых выдающихся городов на континенте. С удовольствием отмечаю это. Мы гордимся Москвой как одним из крупнейших мегаполисов мира, но Казань также демонстрирует стремительный и активный рост", - поделился мнением Путин.

Президент подчеркнул, что в Татарстане, особенно в Казани, проживают талантливые личности различных национальностей. "Среди них царит мир и взаимное уважение. Люди традиционно посещают друг друга на религиозные праздники, что является замечательной практикой. Вы достигли успеха в этом, и можно только поздравить", - добавил он.