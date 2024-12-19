Казань один из лучших городов Европы - Путин

news_top_970_100
Республика
19 декабря 2024  16:16

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал Казань как один из лучших городов Европы. Это заявление он сделал во время совместной прямой линии и пресс-конференции.

"Казань проделала впечатляющий путь в своём развитии. Без преувеличений скажу, что она является одним из самых выдающихся городов на континенте. С удовольствием отмечаю это. Мы гордимся Москвой как одним из крупнейших мегаполисов мира, но Казань также демонстрирует стремительный и активный рост", - поделился мнением Путин.

Президент подчеркнул, что в Татарстане, особенно в Казани, проживают талантливые личности различных национальностей. "Среди них царит мир и взаимное уважение. Люди традиционно посещают друг друга на религиозные праздники, что является замечательной практикой. Вы достигли успеха в этом, и можно только поздравить", - добавил он.

news_right_column_240_400
Новости
В Казанской Ратуше оформили подписку для социальных учреждений республики
Выражаем соболезнования родным и близким Альберта Бикмуллина
Как воспитать уважение к бабушкам?
День взаимопонимания двух поколений
Новый папа
В Татарстан пришли никольские морозы
Казань один из лучших городов Европы - Путин
СК РФ проведет проверку после сообщений об отсутствии тепла в многоэтажке Казани