Казань отпразднует День России с размахом

Во-первых, на протяжении всей недели в общественных пространствах города желающим будут раздавать ленты триколор, а в детских оздоровительных муниципальных и республиканских лагерях состоятся торжественные собрания с поднятием флага России, исполнением гимна, тематические лекции и конкурсы.

Все начнется еще накануне Дня России, 11 июня. Тогда пройдет торжественное вручение первых паспортов юным гражданам страны. В тот же день предусмотрены насыщенные концертные программы в парках «Крылья Советов», им. Урицкого, сквере «Авангард» и на Советской площади.

12 июня в 11.00 у мечети Кул Шариф намечен большой концерт лауреатов и победителей фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

В то же время в кремле откроется фестиваль народов «Мозаика культур». Перед его началом на площади 1 Мая состоится масштабное шествие - парад дружбы в национальных костюмах, организованный Молодежной ассамблеей народов Татарстана, сообщил Абзалов. Сама программа фестиваля включает работу национальных подворий, выставку-ярмарку мастеров-ремесленников «Этномаркет», мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. Все это будет представлено во внутреннем дворе Присутственных мест. А на главной сцене выступят специальные гости

- Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под руководством народного артиста России Виктора Елисеева (Москва), фолк-группа «Узорица» и другие творческие коллективы.

Самый главный в городе праздничный концерт, приуроченный к празднику, состоится в 15.30 у центра семьи «Казан».

У «Чаши» ждут казанцев сразу целыми семьями. Для каждого члена семьи предусмотрены разнообразные активности: аквагрим, исторические квесты, детские мини-аттракционы, а также мастер-классы по творческим направлениям. Маленьких детей будут развлекать аниматоры.

Главное действие, разумеется, будет происходить на установленной тут же сцене. На нее выйдут многочисленные творческие коллективы республики, звезды российской и татарской эстрады, а также лауреаты I Республиканского конкурса патриотической песни. Напомним, этот конкурс проводился среди авторов текстов, композиторов и исполнителей песен, а также творческих коллективов - участников СВО и других ветеранов боевых действий. Среди лауреатов первого конкурса выступят уникальный хор жен участников СВО, группы «Волга-Волга» и «Добробат». Также с патриотическими композициями выйдут на сцену солисты Казанской городской филармонии, заслуженный артист Татарстана Артур Исламов и Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. Блок, ориентированный на молодежь, представят группы «Каспий», «Отпетые мошенники» и «Марсель».

Завершится День России в 22.00 праздничным салютом над акваторией Казанки.

С более подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях управления культуры исполкома Казани и на портале kzn.ru.