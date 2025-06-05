Казань победила во всероссийском конкурсе по управлению финансами

Столица Татарстана одержала победу в престижном всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», став лидером в номинации «За лучшую организацию работы с кадрами». Состязание, в котором участвовали 350 муниципальных образований из 67 регионов страны, проходило в рамках XVIII Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях».

Торжественная церемония награждения состоялась 5 июня в Москве. Диплом и почетную грамоту получил начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин. Эксперты отметили современные подходы города к формированию кадровой политики, включая систему профессионального развития и мотивации сотрудников.

Финансовое управление исполкома Казани, где работают 77 специалистов, демонстрирует образцовые показатели. Четверо сотрудников удостоены звания «Заслуженный экономист РТ». Ежегодно все специалисты проходят аттестацию и программы повышения квалификации. Особое внимание уделяется подготовке молодых кадров – только за последний год в управление приняты три выпускника вузов, более 20 студентов прошли практику.

«Эта победа подтверждает эффективность нашей кадровой политики, – отметил Ирек Мухаметшин. – Мы активно работаем с молодыми специалистами, проводим встречи со студентами и привлекаем их к обсуждению бюджетных вопросов».