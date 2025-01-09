Казань побила температурный рекорд 8 января

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Республика
9 января 2025  08:41

8 января 2025 года в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, воздух в столице прогрелся до +2,2 градуса, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений в этот день.  

Метеорологи напомнили, что подобные значения температуры 8 января ранее наблюдались лишь в 1999 году.  

На фоне аномального потепления в Казани пришлось временно закрыть каток в парке «Черное озеро». Представители дирекции парков и скверов города пояснили, что ледовая площадка будет недоступна для посетителей до тех пор, пока не установятся устойчивые морозы.

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