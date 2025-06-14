Казань примет матч за Суперкубок России по футболу

Столица Татарстана станет местом проведения главного футбольного противостояния начала сезона — матча за Суперкубок России. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», решающая игра между «Краснодаром» и ЦСКА запланирована на 12 июля.

Изначально в числе претендентов на проведение турнира рассматривались Нижний Новгород и Самара. По данным источников, Нижний Новгород долгое время считался основным фаворитом, однако окончательный выбор Российского футбольного союза пал на Казань.

«Краснодар» получил право участвовать в матче как чемпион МИР Российской премьер-лиги, тогда как ЦСКА вышел на игру в статусе обладателя FONBET Кубка России.