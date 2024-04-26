Казань - современный мегаполис и музей под открытым небом

Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова рассказала, что уже совсем скоро стартует ежегодный фестиваль по сохранению исторической среды силами волонтеров и спонсоров «Том Сойер Фест». За годы проведения фестиваль превратился в мощное общественное движение. Руками добровольных помощников уже отреставрировано 16 исторических домов в центре Казани. В прошлом году вторую жизнь получил дебаркадер в Свияжске. В этом году открыла свой первый сезон мастерская движения «Том Сойер Фест» в сквере «Старый казанский двор» на улице Волкова. Помещение активистам предоставила мэрия Казани. Этот сквер начали благоустраивать прошлой осенью. На территории общественного пространства организовали музей отреставрированных оконных наличников.

А осенью, 14 - 15 ноября, в Казани состоится знаменательное событие - наш город примет международный форум Ребус 2024 «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы». Темой обсуждения и обмена опытом станет развитие системы управления крупными территориями.

- Если говорить по прошлому году, то у нас 26 объектов прибавилось, их включили в список выявленных, среди них и 13 ранее неизвестных памятников археологии, - отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. - Важное направление работы комитета - реставрация.

По его словам, в 2024 году в Татарстане планируют отреставрировать более 40 объектов культурного наследия, на работы потратят порядка 800 миллионов рублей.

Справка «КВ»

На данный момент на территории Татарстана насчитывается 5825 охраняемых объектов. Из них 2259 - памятники архитектуры и истории, 3058 - объекты археологии, 508 - градоформирующие объекты в исторических поселениях Казань, Чистополь и Билярск. В 2024 году Комитет РТ по охране объектов культурного наследия инициировал историко-культурную экспертизу в отношении почти 100 объектов для постановки их на государственную охрану. Также проверят 20 памятников археологии.

Реставрационные работы уже начались в Казанской Ратуше и мечети Марджани. За счет благотворительных средств продолжается восстановление Ново-Слободской мечети на улице Меховщиков в Казани.

Ведутся противоаварийные работы в здании министерства промышленности и торговли на улице Островского, здании Алафузовского театра и еще на нескольких объектах. В зоне внимания Комитета РТ по охране объектов культурного наследия - здание Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, которая в прошлом году была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- В преддверии Игр и саммита стран БРИКС в Казани началась реставрация многих зданий, - отметил Иван Гущин. - Ведется масштабная работа на 44 улицах, на которых расположено свыше 200 исторических объектов. Все объекты обследованы нами совместно с исполкомом города, администрацией Вахитовского района. Фасады более 70 зданий планируется привести в надлежащее состояние.

По словам Ивана Гущина, обновятся фасады объектов ансамбля Казанского кремля, будет отремонтирован главный корпус КФУ. Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения саммита стран БРИКС. На разработку проекта реставрации потратят 7,5 миллиона рублей. Сколько будет стоить обновление башни Сююмбике, пока неизвестно.

Главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров рассказал о самых важных исторических объектах Зеленодольского района.

Первый из них - остров-град Свияжск. В прошлом году он принял более 2 миллионов туристов. Для небольшого острова это очень много. Сейчас разрабатывается проект эффективного распределения туристического потока на острове. Есть проект «Верхняя набережная реки Свияга», который стал участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Второй объект - Астрономическая обсерватория Казанского федерального университета имени В.П.Энгельгардта, третий объект - исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске. Большая работа по изучению и восстановлению квартала постройки 1898 года ведется в течение 10 лет. Этот проект - участник всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Олеся Балтусова рассказала еще о двух объектах в Зеленодольском районе, которые могут привлечь туристов. На берегу Волги, в поселке Нижние Вязовые, есть часовня Щусева или Романовская часовня. И еще там сохранилась опора Романовского моста. Группа активистов разработала проект музея в часовне и подала заявку на грант. Предстоит большой путь по предварительному всестороннему обследованию здания и его ремонту. Есть вопросы по участку, поскольку часовня стоит на федеральной земле. То есть еще предстоит большая юридическая работа.

Музей художника Константина Васильева в поселке Васильево тоже ожидает ремонт и реконструкция. Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение подготовить все необходимые для этого документы. Ремонтные работы планируют начать в этом году.