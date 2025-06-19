Казань усиливает контроль за парковкой СИМ

Председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил о том, как городские власти борются с электросамокатами. Разумеется, слово «борьба» в его речи не прозвучало ни разу. Однако смысл доклада сводился именно к запретительным или карающим мерам. А вот про создание отдельной инфраструктуры для СИМ и велосипедов в исполкоме умолчали.

Более конкретно Сидоров назвал результаты своей работы: по итогам четырех рейдов были эвакуированы 928 электросамокатов и 15 велосипедов, оставленных в неположенных местах. А оставлять их надо только на специализированных парковках, коих в городе 1443. На них в совокупности можно разместить более 14 тысяч СИМ. Вроде должно хватить всем, учитывая, что кикшеринговых самокатов в Казани имеется только 7300. Остальные личные, но свое имущество обычно не бросают где попало.

Однако, с другой стороны, в этом сезоне в центре города операторы кикшеринга (сугубо добровольно) решили сократить сразу 473 парковочных места. Причина якобы в том, что они затрудняют передвижение пешеходов. Хотя представить себе человека, который не в состоянии обойти несколько стоящих самокатов, довольно затруднительно.

Позитивные нотки в обсуждение темы внес мэр Казани Ильсур Метшин. Он вступился за самокаты, назвав СИМ транспортом «последней мили». И в самом деле, остались еще в нашем городе труднодоступные места, куда либо совсем не ходит, либо ходит с большим интервалом движения общественный транспорт. Самокат в таких случаях - отличный выход из положения. Впрочем, по вечерам у нас целый город превращается в труднодоступное место. «Мы город с 1000-летней историей и просто не можем согласно требованиям ГИБДД раздвинуть пешеходные улицы. Есть объективные условия, поэтому вынуждены ограничивать трафик самокатов там, где ширина тротуара не гарантирует безопасности пешехода. Приоритет будет за пешеходами, безопасность людей превыше всего для нас», - добавил градоначальник. «Эвакуация не является самоцелью, и мы не стремимся к запрету работы сервиса на территории города, однако обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание порядка на улицах города и предотвращение захламленности остаются приоритетными, и работа в этом направлении будет продолжена», - заявил в тон начальнику Сидоров.

По мнению корреспондента «КВ», безопасность пешеходов (да и то относительная) будет обеспечена только после того, как пешеходные дорожки и дорожки для СИМ будут полностью разделены. Хорошо помогает и ограничение скорости при езде на этих устройствах в городе. Но за этим должен кто-то следить. А сокращение мест для парковки электросамокатов и запрет их эксплуатации в определенных зонах - это полумеры. Не будет там арендованных самокатов - появятся личные.