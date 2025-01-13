Казань в новогодние праздники посетили около 180 тыс. туристов

В период новогодних каникул Казань стала популярным направлением для туристов. С 29 декабря по 8 января город посетили порядка 180 тысяч гостей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Отели были загружены на 79%, а в пиковые дни — 3–5 января — достигали 100%-ной заполняемости.

Казанский Кремль привлек рекордное количество посетителей — 268 562 человека, что на 41% превысило показатели 2023 года. Аквапарк «Ривьера» также отметил рост посещаемости на 15,6%, приняв за 11 дней более 23 тысяч гостей. Национальный музей Республики Татарстан посетили 12 258 человек, что почти на 40% больше, чем в прошлые новогодние праздники.

Экскурсии на двухэтажных автобусах City Sightseeing стали еще популярнее: их выбрали почти 1200 туристов, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Рестораны Казани также показали впечатляющие результаты. Банкеты на Новый год были забронированы еще летом и осенью, а загрузка заведений в праздничные дни составила 100%. Выручка ресторанов выросла на 15–20%, а средний чек достиг 1200 рублей.

По данным Сбераналитики, туристы оставили в Казани около 1,2 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Это подтверждает, что город продолжает укреплять свои позиции как одного из самых привлекательных туристических центров России.