Казань внедряет интерактивную карту арт-объектов для жителей и туристов

В Казани состоялось значимое событие — представление концепции инновационного проекта «Искусство в городе». В Институте развития города прошла дискуссия, в рамках которой мэр Ильсур Метшин ознакомился с планами по созданию интерактивной карты арт-объектов и мобильного приложения. Данная инициатива направлена на удобное знакомство горожан и туристов с разнообразным городским искусством, а также на упрощение выбора мест для размещения новых творческих работ.

Согласно новым правилам, все объекты площадью более 1500 квадратных метров должны интегрировать элементы монументального и декоративного искусства. Метшин предложил обсудить эту новацию и другие идеи на предстоящем форуме «Казаныш», который пройдет в Казани.

В ходе совещания главный архитектор Ильсияр Тухватуллина, вместе с директором Института развития Казани Алексеем Горбуновым, представили различные градостроительные концепции для районов города. Одним из наиболее значительных стал проект «Искусство в городе», который имеет цель улучшить городское пространство, выявить недостатки и избытки арт-объектов, а также упростить взаимодействие между художниками и архитектурными группами.

На интерактивной карте уже обозначено более 700 артистических проектов, таких как граффити, скульптуры и памятники. Каждая точка содержит информацию об авторе и дате создания, что позволит создать полное представление о культурных объектах Казани. В частности, Вахитовский район стал центром концентрации арт-объектов, тогда как Кировский и Авиастроительный районы пока препятствуют их развитию.

В будущем планируется разработка мобильного приложения, которое станет путеводителем по арт-объектам и обеспечит легкий доступ к информации интересующих мест. Институт также активно работает над выбором площадок для новых произведений искусства, которые будут классифицированы по значимости и типу.

Этот проект имеет целью не только укрепить культурную идентичность Казани, но и привлечь внимание туристов, а также поддержать творческих специалистов, жаждущих реализовать свои идеи в городской среде. Мэр города подчеркивает необходимость комплексного подхода ко всем возникающим вопросам в этой сфере.

Форум «Казаныш», который состоится с 6 по 8 февраля 2025 года, станет очередной возможностью для обсуждения этих и других актуальных тем в сфере архитектуры и градостроительства.