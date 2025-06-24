Казань вновь примет Суперкубок России по футболу

Столица РТ второй раз за три года стала городом-организатором матча за Суперкубок России - встреча, открывающая футбольный сезон 2025/26, состоится на «Ак Барс Арене» 12 июля. В борьбе за право провести матч наш город опередил Самару и Нижний Новгород.

Фото: rubin-kazan.ru

В матче за российский Суперкубок традиционно встречаются чемпион страны и победитель Кубка минувшего сезона. В случае если оба трофея достались одной команде, то открывать сезон будут чемпион и вторая команда чемпионата. По итогам сезона 2024/25 чемпионом России впервые в своей истории стал «Краснодар», а Кубок в девятый раз завоевал ЦСКА. Этим командам и предстоит выйти 12 июля на поле «Ак Барс Арены», номинальным хозяином будет клуб с юга России.

Суперкубок разыгрывается с 2003 года, и вплоть до 2011-го турнир не покидал пределы МКАД. Три первых трофея разыграли на «Локомотиве», затем первый матч сезона переехал в «Лужники». Потом Суперкубок по два раза разыгрывался в Самаре и Санкт-Петербурге, гостил в Ростове-на-Дону, Нижнем, возвращался в Москву, заглядывал в Калининград. В 2023-м «Ак Барс Арене» предстояло принять крупный европейский финал - матч за Суперкубок УЕФА, но встречу перенесли в Афины. Город же в качестве «компенсации» получил возможность впервые принять Суперкубок страны. Аудитория тогда собралась приличная - почти 41 тысяча зрителей, а трофей выиграл «Зенит», одолев в серии пенальти ЦСКА.

В прошлом году обладателя Суперкубка определяли на еще одном стадионе ЧМ-2018 - в Волгограде. Нынешним же летом на проведение матча претендовали Нижний Новгород, Самара и Казань. Причем, по данным СМИ, изначально в РФС фаворитом видели Нижний. Однако нижегородский клуб начал на домашнем стадионе ремонтные работы, параллельно отдав арену под проведение мероприятий в честь 80-летия атомной промышленности. По итогу сразу несколько домашних игр на старте сезона местный «Пари НН» проведет не в столице закатов, а в Саранске. Вариант с Нижним отпал сам собой.

Новаторством Суперкубка-2025 станет доступ на арену только при наличии Fan ID. Будет любопытно посмотреть, повлияет ли этот аспект на итоговую посещаемость. Для наглядности: начиная с 2022-го аудитория матчей стабильно преодолевала отметку в 40 тысяч зрителей.

Розыгрыш Суперкубка страны пройдет без участия хозяина стадиона. За свою историю «Рубин» трижды участвовал в матчах за трофей, и два раза удавалось победить. Первый опыт датирован 2009 годом: в «Лужниках» казанцы встретились с ЦСКА, основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное победу «армейцам» принес Томаш Нецид. Спустя год «Рубин» взял у ЦСКА реванш, для победы на мартовском холоде хватило одного гола Александра Бухарова. Третий эпизод был в Самаре в 2012-м: казанцы на правах обладателя Кубка России играли с «Зенитом» и победили благодаря голам Сальваторе Боккетти и Владимира Дядюна.

«Краснодар» поспорит за трофей второй раз в истории - годом ранее «быки» проиграли «Зениту». А вот ЦСКА в случае победы максимально приблизится к «Зениту» по количеству Суперкубков - сейчас у москвичей их семь, а у команды из Питера - девять. Что касается вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, то он может взять трофей восьмой раз в карьере и стать абсолютным лидером среди российских игроков. Праздник футбола в Казани действительно не будет томным.