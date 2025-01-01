Казань вошла в десятку самых популярных городов для отдыха в январе 2025 года

Казань заняла восьмую строчку в рейтинге городов, наиболее востребованных у туристов для бронирования отелей в январе 2025 года. Стоимость проживания в гостиницах столицы Татарстана составила в среднем 5,2 тысячи рублей за сутки, а продолжительность пребывания гостей – около трех ночей.

Лидерами списка стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. За ними следуют Ялта и Краснодар.

Согласно данным, в январе 2025 года спрос на бронирование отелей вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о растущей популярности зимнего отдыха в России.