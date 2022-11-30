 Казань вошла в топ рейтинга наиболее активных борцов с коррупцией
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Казань вошла в топ рейтинга наиболее активных борцов с коррупцией

Помимо Казани, в список вошли Набережные Челны и Зеленодольск.

Город
30 ноября 2022  11:48
Автор:
Шахерезада Курбанова

Казань вошла в топ республиканского рейтинга наиболее активных борцов с коррупцией. Рейтинг районов и городских округов республики, которые активнее всего борются с коррупцией, предоставил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Столица Татарстана заняла в рейтинге третье место. В список также вошли Набережные Челны, Зеленодольск, опередив Казань и заняв первое и второе места соответственно, Тетюшский район, Лениногорский район, Муслюмовский район и Камско-Устьинский район.

Также спикер назвал и те районы, где работа по борьбе с коррупцией проходит хуже всего. Это Нурлатский, Агрызский, Новошешминский и Высокогорский районы.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане составили рейтинг министерств, которые хуже всех борются с коррупцией   

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