 В Татарстане составили рейтинг министерств, которые хуже всех борются с коррупцией
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В Татарстане составили рейтинг министерств, которые хуже всех борются с коррупцией

Также представлен и рейтинг органов власти, которые борются с коррупцией лучше остальных.

Республика
30 ноября 2022  11:37
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане составили рейтинг министерств, которые хуже всех борются с коррупцией. Его на пресс-конференции представил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Так, в число аутсайдеров в борьбе с коррупцией вошли Минстрой РТ, Минкульт РТ, Главное управление ветеринарии кабмина РТ и Госкомитет РТ по архивному делу.

Самыми эффективными органами власти в созданном рейтинге стали Минземимущество РТ, Минздрав РТ, Госкомитет РТ по тарифам, а также Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в РТ семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия.

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