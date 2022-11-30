В Татарстане составили рейтинг министерств, которые хуже всех борются с коррупцией. Его на пресс-конференции представил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Так, в число аутсайдеров в борьбе с коррупцией вошли Минстрой РТ, Минкульт РТ, Главное управление ветеринарии кабмина РТ и Госкомитет РТ по архивному делу.

Самыми эффективными органами власти в созданном рейтинге стали Минземимущество РТ, Минздрав РТ, Госкомитет РТ по тарифам, а также Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в РТ семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия.