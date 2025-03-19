Казань вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на майские праздники

Казань заняла четвертое место в рейтинге самых востребованных направлений для отдыха на майские праздники в 2025 году. Согласно данным туристической отрасли, на гостиницы столицы Татарстана пришлось 8% всех бронирований. Об этом сообщает «Российская газета».

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который пришлось 19,2% бронирований. Второе место занял Сочи (10,9%), а третье – Москва (10,3%). Нижний Новгород расположился на четвертой позиции (4,9%), а пятое место досталось Калининграду (4,8%).

Также в топ-9 популярных направлений вошли Зеленоградск (1,9%), Кисловодск (1,8%), Волгоград (1,6%) и Пятигорск (1,5%).

Эксперты туриндустрии отмечают, что в 2025 году 58% россиян планируют провести майские праздники внутри страны, а 42% – за границей.

Напомним, что в 2025 году майские праздники продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Казань, благодаря своему богатому культурному наследию, развитой туристической инфраструктуре и разнообразию мероприятий, продолжает привлекать гостей со всей России.

Власти города активно работают над созданием комфортных условий для туристов, включая развитие гостиничного бизнеса, организацию фестивалей и экскурсий. Это делает Казань одним из ключевых направлений для внутреннего туризма в России.

Популярность Казани как туристического направления растет благодаря сочетанию исторических достопримечательностей, современных развлечений и гостеприимства местных жителей.