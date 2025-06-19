Казань вошла в топ-6 самых популярных направлений для автопутешествий

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Город
19 июня 2025  08:54

Столица Татарстана заняла шестое место в рейтинге самых востребованных городов России для путешествий на автомобиле в июне 2025 года. Согласно данным сервиса ТВИЛ.РУ, средняя стоимость проживания в Казани для автопутешественников составила 5674 рубля за 3 ночи.

Аналитики отмечают, что популярность Казани как направления для автомобильных поездок продолжает расти. Город предлагает удобную инфраструктуру для путешественников на личном транспорте, включая развитую сеть парковок и доступные варианты размещения с парковочными местами.

Особой популярностью у автопутешественников пользуются:

  •     исторический центр города с удобными подъездами к главным достопримечательностям
  •     набережные рек Казанки и Волги
  •     пригородные туристические объекты, такие как остров-град Свияжск и Раифский монастырь

По сравнению с прошлым годом интерес к автомобильным путешествиям в Казань вырос пропорционально общероссийскому тренду - на 10%. Столица Татарстана обошла в рейтинге такие популярные курорты, как Ейск и Анапа, уступив только Сочи, Санкт-Петербургу, Москве, Ялте и Геленджику.

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