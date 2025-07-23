Казань возглавила рейтинг самых направлений для отдыха на реках и озерах

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Город
23 июля 2025  09:57

В июле 2025 года российские туристы массово выбирают отдых на реках и озерах, избегая переполненных морских курортов. Согласно исследованию сервиса бронирования Tvil.ru, столица Татарстана стала лидером по спросу среди любителей спокойного отдыха у воды.

Казань обошла Краснодар и Волгоград в рейтинге пресноводных направлений. Средняя стоимость проживания в городе составляет 5 572 рубля за 4 ночи — это демонстрирует оптимальное сочетание цены и комфорта для туристов.

Уникальное расположение Казани на берегах Волги и Казанки, развитая инфраструктура и разнообразные пляжные зоны делают город привлекательным для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсионной программой. В отличие от морских курортов, здесь нет изнуряющей жары и толп туристов, что особенно ценится семейными путешественниками.

В топ-10 также вошли Нижний Новгород (5 929 руб./3 ночи), Самара (4 675 руб./4 ночи) и два карельских города — Сортавала (7 181 руб.) и Петрозаводск (5 759 руб.). Эксперты отмечают растущую популярность "тихого" отдыха у воды: в 2025 году спрос на такие направления вырос на 25% по сравнению с прошлым летом.

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