Казань встречает Бразилию: атлеты Игр БРИКС прибыли в Деревню Универсиады

В Казани продолжается прием участников Игр БРИКС. Этим утром в Деревню Универсиады прибыла сборная Бразилии. Их встретили по всем татарским традициям – с песнями, танцами и дружелюбными улыбками.

Фото: © телеграм-канал «ТАТМЕДИА»

Бразильцы были приятно удивлены теплой встрече. Они прильнули к зрелищу с телефонами и снимали все, что происходило. Татарские танцоры закружили гостей в плясовых.

Фото: © телеграм-канал «ТАТМЕДИА»

Деревня Универсиады стала домом для всех участников Игр БРИКС. Здесь они будут отдыхать и готовиться к соревнованиям. Известно, что на Играх БРИКС будут задействованы 2 тысячи волонтеров.

Вчера мы рассказывали, что участники саммита БРИКС в Казани будут жить у Кремля в номерах за ₽48 000 в сутки.