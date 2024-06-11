Казань встречает Бразилию: атлеты Игр БРИКС прибыли в Деревню Универсиады

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Город
11 июня 2024  08:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается прием участников Игр БРИКС. Этим утром в Деревню Универсиады прибыла сборная Бразилии. Их встретили по всем татарским традициям – с песнями, танцами и дружелюбными улыбками.

 Фото: © телеграм-канал «ТАТМЕДИА»

Бразильцы были приятно удивлены теплой встрече. Они прильнули к зрелищу с телефонами и снимали все, что происходило. Татарские танцоры закружили гостей в плясовых.

 Фото: © телеграм-канал «ТАТМЕДИА»

Деревня Универсиады стала домом для всех участников Игр БРИКС. Здесь они будут отдыхать и готовиться к соревнованиям. Известно, что на Играх БРИКС будут задействованы 2 тысячи волонтеров.

Вчера мы рассказывали, что участники саммита БРИКС в Казани будут жить у Кремля в номерах за ₽48 000 в сутки.

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