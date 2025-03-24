Казань встретит 25 марта весенними +10°C

В Татарстане ожидается постепенное повышение температуры на фоне сухой и малооблачной погоды. Как сообщает Гидрометцентр РТ, в ближайшие дни осадков практически не прогнозируется, а дневные показатели достигнут +10..+11°C.

Ночью столбики термометров опустятся до -1..-6°C, а на востоке республики и в низинах – до -9°C. Днем воздух прогреется до +5..+10°C, причем максимальные значения ожидаются в южных районах.

«Антициклон, который сейчас влияет на погоду в регионе, обеспечит стабильно теплые дни без осадков. Однако ночи остаются холодными, особенно в сельской местности», – пояснили в Гидрометцентре РТ.

Напомним, что в прошлом году в это время температура в Татарстане была на 2–3 градуса ниже, что делает текущее потепление более выраженным.