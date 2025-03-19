Казань выделит 25 миллионов рублей на отдых детей в загородных лагерях

Власти Казани направят 25 миллионов рублей на организацию детского отдыха в загородных лагерях. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок в рамках двух тендеров.

Средства будут использованы для субсидирования путевок в загородные лагеря. Государство покроет 85% стоимости путевок, что позволит обеспечить отдых более 1,3 тысячи детей. Финансирование осуществляется из бюджета Казани.

Субсидии предоставляются на путевки для детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Казани. В приоритете – творчески одаренные и социально активные дети, а также те, кто занимается спортивной подготовкой.

Программа отдыха рассчитана на 18 дней. Дети будут размещаться в комнатах на 3–5 человек, а питание предусмотрено пятиразовое. Организаторы обещают насыщенную программу, включающую художественно-образовательные, игровые, культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

В Татарстане уделяется особое внимание развитию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. С 2019 года в республике реализуется программа «Лето – детям», направленная на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство учреждений отдыха и оздоровления для детей и молодежи.

Эта инициатива позволяет создавать комфортные условия для отдыха и развития детей, а также поддерживает семьи, предоставляя возможность организовать качественный и доступный досуг для подрастающего поколения.