Казань выделит 523 млн рублей на противогололедные материалы в 2025 году

В 2025 году Казань планирует инвестировать свыше 523 миллионов рублей на закупку противогололедных материалов. Информация о проведении соответствующих тендеров уже доступна на портале государственных закупок.

Согласно представленным документам, в рамках закупок предусмотрено приобретение многокомпонентного двухфазного реагента для борьбы с ледяным настом, а также твердого материала, который можно использовать на различных типах дорожных покрытий. Ожидается, что тонна первого материала будет стоить около 28,82 тысячи рублей, а второго — порядка 29,5 тысячи рублей.

Эти реагенты будут использоваться Комитетом внешнего благоустройства и администрациями всех районов Казани. Общая сумма первого контракта составит 400 миллионов рублей, а второго — 123,579 миллиона.