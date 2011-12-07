Что посеять на рассаду в феврале

Дачники перебирают семена, готовят ящики и стаканчики, грунт, лампы для подсвечивания. Скоро начнется... О том, что следует сажать в первую очередь, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.Если соблюдать все требования культур (состав грунта, температуру и влажность воздуха, питание, освещение), выращивать рассаду можно в любое время года. Но нужно ли торопиться? Как правило, урожайность ранней и поздней рассады существенно различается, причем явно не в пользу первой.Ранний урожай можно получить, выбрав раннеспелые сорта и гибриды. Томаты пикировать, а перцы и баклажаны несколько раз перевалить в емкости большего размера, чтобы к моменту высадки в открытый грунт корневая система была как можно мощнее, крепче. ТОМАТЫ. Первыми сеют позднеспелые сорта томатов с длительным периодом вегетации (более 100 дней). Такие в большинстве своем принадлежат к высокорослым разновидностям. На прорастание семян уйдет 6 - 7 дней. Рассада «долгоиграющих» помидоров будет готова к высадке примерно через 2 месяца после появления полных всходов. Поэтому, если есть возможность в начале мая пересадить позднеспелые сорта в теплицу, посеять сухие семена в подготовленные ящики можно в последней декаде февраля. ПЕРЕЦ. В эти же сроки высевают на рассаду болгарский перец, который можно будет пересадить на постоянное место спустя 50 - 65 дней после появления всходов. Если сеять семена перца сухими, на прорастание потребуется 10 - 12 дней. Поэтому имеет смысл предварительно намочить их до набухания в растворе какого-либо стимулятора. БАКЛАЖАНЫ. «Медлительные» семена баклажанов высевают на рассаду также в последней декаде февраля. Баклажаны и перцы более чувствительны к повреждению корневой системы и, в сравнении с томатами, хуже переносят пикировку. Поэтому для них лучше сразу предоставить отдельную тару - стаканчики, горшочки или рассадные кассеты. В каждую емкость или ячейку стоит поместить по два предварительно намоченных семечка, а позднее удалить более слабый росток.СЕЛЬДЕРЕЙ И ЛУК-ПОРЕЙ. В план февральской посевной включают такие культуры с длительным периодом вегетации, как лук-порей и корневые сорта сельдерея. Эти культуры на начальном этапе развития растут очень медленно, поэтому рассада будет готова к пересадке в теплицу или открытый грунт не раньше чем через 2 месяца после появления полных всходов - распрямившихся ростков с раскрывшимися семядольными листочками. К тому же на наклевывание туговсхожих семян сельдерея порой уходит до 3 недель, поэтому имеет смысл их «поторопить» предпосевной обработкой. Подготовленные семена сельдерея высаживают по 2 штуки в отдельные стаканы, чтобы в дальнейшем не тревожить пикировкой. Как и в случае с баклажанами, после появления всходов один более слабый росток удаляют. БАЗИЛИК. Туговсхожие семена базилика для получения более раннего урожая также высевают на рассаду в последней декаде февраля. Сеянцам требуется около 7 - 8 недель, чтобы подрасти и подготовиться к пересадке на грядку. А значит, при раннем посеве в нашем регионе теплолюбивый базилик можно будет высадить только в теплицу или парник. КАРТОФЕЛЬ. В феврале можно поэкспериментировать и посеять на рассаду ботанические семена картофеля какого-нибудь элитного сорта. Полноценного урожая в текущем сезоне получить не удастся - в конце лета можно будет собрать клубеньки размером не крупнее куриного яйца. Но на второй год они уже дадут крупный отборный картофель высочайшего качества, который в дальнейшем можно будет использовать для размножения традиционным способом.