Казанцам напомнили о перекрытии дорог в день проведения национального полумарафона

Завтра, 22 сентября, в Казани из-за национального полумарафона будет ограничено движение транспорта. Ранее мы писали, что ограничения коснутся основных магистралей города в районе Казанского Кремля, стадиона «Ак Барс Арена», а также улиц Вишневского, Чистопольской, Декабристов, Сибгата Хакима, Профсоюзной и прилегающих к ним участков.

Ограничения будут вводиться поэтапно, начиная с 6:30 утра, и продлятся до 10:50. В этот период времени движение по указанным улицам будет либо полностью перекрыто, либо ограничено частично. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения и по возможности отказаться от поездок в центр города на личном транспорте.

Подробная информация о перекрытии дорог, схемах объезда, а также работе общественного транспорта в день проведения Казанского полумарафона доступна на сайте мэрии.