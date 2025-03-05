Казанцам не следует беспокоиться, если они не слышали сирену учебной тревоги

Сегодня в столице Татарстана прошло испытание сигнальной системы оповещения о ЧС. Если вы не услышали сигнала, нет причин для беспокойства, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ.

Если жители не услышали сирену, волноваться не стоит. Система оповещения, созданная в 1980-е годы, не охватывает новые жилые кварталы, о которых специалисты осведомлены. В Татарстане сейчас идет подготовка к модернизации этой системы. Сегодня проверка исправности оборудования и действий ответственных лиц. МЧС напоминает, что сообщать о неуслышанной сирене не нужно. В случае тревоги жителям советуют сохранять спокойствие и внимательно слушать информацию об экстренном сообщении.