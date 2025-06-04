Казанцев приглашают стать экогидами заказника «Голубые озёра»

В Казани стартовал уникальный волонтёрский проект «Хранители Голубых озёр», который позволит горожанам не только помогать природе, но и получить профессиональные навыки экологического гида. Участников ждёт поэтапное обучение – от простого наблюдателя до аккредитованного экскурсовода особо охраняемой природной территории.

Программа предусматривает развитие практических навыков по уходу за природными объектами, участие в экологических акциях и мониторинг состояния окружающей среды. По мере прохождения обучения добровольцы будут получать новые знания и бонусы за свой вклад в сохранение природы. Финальным этапом станет официальная аккредитация в качестве гида заказника.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 75 лет. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 15 июня.

Инициатива реализуется Дирекцией природных территорий Института развития городов Татарстана совместно с профильными ведомствами республики при поддержке Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам, Министерства лесного хозяйства и Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

«Этот проект даёт возможность казанцам не просто помогать природе, но и профессионально расти в сфере экологического просвещения, – отмечают организаторы. – После обучения участники смогут проводить экскурсии и делиться знаниями о уникальной экосистеме Голубых озёр».