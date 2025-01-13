Казанцы 14 января получат бесплатный доступ в Нацмузей Татарстана

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Город
13 января 2025  10:55

14 января в рамках традиционной акции, проходящей в первый вторник каждого месяца казанцы смогут посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы совершенно бесплатно.

В этот день гости смогут без оплаты войти в такие учреждения, как Дом-музей имени Ленина, Литературный музей имени Тукая, музей Горького и Шаляпина, а также музей-мемориал, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также открыты для посещения музеи, сохраняющие историю татарской литературы, включая мемориальные квартиры Шарифа Камала, Каюма Насыри, Мусы Джалиля, Толстого и Назиба Жиганова. Обратите внимание, что для участия в экскурсиях, мастер-классах и специальных программах потребуется приобрести билет.

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