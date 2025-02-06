Казанцы недовольны платежами за отопление в теплый январь

Жители Казани начали получать квитанции за январь, который по обыкновению оказался необычно теплым. Тем не менее, суммы за отопление вызвали протесты горожан: несмотря на положительные температуры, многим жителям придется заплатить от 4 до 8 тысяч рублей.

Первым с неоправданно высокими счетами столкнулись жильцы дома на улице Фатыха Амирхана. Ожидается, что с поступлением квитанций количество обращений в Госжилинспекцию возрастет. Люди недоумевают, почему оплата за тепло не уменьшилась.

Проблема касается как тех, кто испытывает жару в своих квартирах, так и тех, кто мерзнет. Например, Фанзиля Шайхутдинова ежемесячно перечисляет около 5 тысяч рублей, но в ее доме так и нет нужного тепла.

Синоптики подтверждают, что январь был теплым — средняя температура составила –3,5 °C. Тем не менее, счета за отопление сопоставимы с прошлогодними или даже превышают их.

В администрации Ново-Савиновского района рекомендуют направлять жалобы в Госжилинспекцию. Комитет по тарифам пояснил, что начисления производятся на основании установленного тарифа — 2396 рублей за гигакалорию, который с 1 июня увеличится до 2956 рублей.

Тарифы утверждаются Госкомитетом по тарифам Татарстана с учетом индексов, определяемых как российскими, так и республиканскими властями. Все решения принимаются в открытом формате, сообщает «Татарстан 24».