Казанцы получат шанс выиграть iPhone за участие в голосовании за благоустройство парков

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Город
7 июня 2025  17:33

В Казани стартовал специальный конкурс для участников голосования за благоустройство общественных пространств, которые будут реализованы в 2026 году. По сообщению организаторов, жители города, принявшие участие в опросе на портале Госуслуг РТ до 12 июня, смогут побороться за ценные призы.

Среди наград – 10 новейших смартфонов iPhone 16e, сертификаты на отдых в премиальном глэмпинге Volga Resort, билеты на концерты популярных исполнителей и спектакли в новом здании театра им. Г. Камала.

Для участия необходимо проголосовать за понравившийся парк, сделать скриншот подтверждения и разместить его на своей странице во ВКонтакте с указанием выбранного места и специальными хэштегами. Важное условие – аккаунт должен быть открытым и существовать не менее месяца.

Розыгрыши призов будут проходить в прямом эфире группы «Парки и скверы Казани» с 9 по 12 июня. Организаторы отмечают, что акция призвана повысить активность горожан в определении приоритетов благоустройства городской среды.

Голосование проходит в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году аналогичная инициатива позволила определить более 50 объектов для модернизации.

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Казанцы получат шанс выиграть iPhone за участие в голосовании за благоустройство парков
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